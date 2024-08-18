نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام في طريقه إلى ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم ليستر سيتي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البربميرليج" صفقة انتقال اوليفر سكيب لاعب توتنهام هوتسبير خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ليستر سيتي يضم أوليفر سكيب

أكدت تقارير إنجليزية، أن ليستر سيتي توصل لاتفاق نهائي مع السبيرز علي ضم لاعبه سكيب بمقابل 20 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلي 5 ملايبن جنيه استرليني امتيازات.

وأضافت التقارير، أن اوليفر سكيب البالغ من العمر 23 عاما، سيخضع غدا "الأثنين" للفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلي صفوف ليستر.

ويستعد ليستر سيتي لملاقاه نظيره توتنهام هوتسبير غدا في تمام الساعة العاشرة مساءا علي ملعب كينج باور، في أولي جولات البريميرليج.