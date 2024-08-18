نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقات الزمالك في مهب الريح بسبب قرارات مدرب بيراميدز أمام بطل زنجبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك ضربة مؤثرة من نادي بيراميدز خلال مباراة الفريق أمام جيه كيه يو، بطل زنجبار، التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباراة الذهاب للدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود صابر ومصطفى فتحي يشاركان مع بيراميدز

تمثلت هذه الصدمة للزمالك عندما قرر المدير الفني لفريق بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الدفع بالثنائي محمود صابر ومصطفى فتحي كبديلين في المباراة، ليسجلا مشاركتهما في البطولة.

تأتي هذه الخطوة بمثابة ضربة للزمالك، حيث لن يكون بإمكانه الاستفادة من الثنائي في مباريات الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية، في حال نجاحه في ضم اللاعبين إلى صفوفه.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قد أوضح بأن الثنائي محمود صابر ومصطفى فتحي قريبان من الانضمام إلى الفريق لدعمه في الموسم الجديد، مع رغبة اللاعبين الواضحة في الانتقال للزمالك، وبدء المفاوضات لإتمام الصفقة.

ولكن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تمنع أي لاعب شارك في مباراة من تمثيل فريق آخر في بطولاته الأفريقية، مما يعني أن مشاركة الثنائي مع بيراميدز تحرم الزمالك من الاعتماد عليهما في حال إتمام التعاقد.