نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في غياب حسين لبيب".. تفاصيل جلسة أحمد سيد زيزو مع إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الجلسة التي عقدها اليوم مع أحمد سيد "زيزو" ووالده، بحضور عضوي مجلس الإدارة رامي نصوحي ونيرة الأحمر، كانت إيجابية للغاية.

ماذا حدث في جلسة زيزو مع إدارة الزمالك؟

وأشار المندوه إلى أنه أبلغ "زيزو" بتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك الشديد باستمراره مع الفريق، وأنه لهذا السبب تم تقديم طلب لتجديد التعاقد معه من الآن.

وأضاف أنه نظرًا لمرض رئيس النادي حسين لبيب، تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.