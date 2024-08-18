نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لـ فالفيردي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن رقم مميز للنجم الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع الفريق الملكي.

ويلعب فالفيردي كلاعب أساسي مع ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد نادي ريال مايوركا بعدما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على خدماته.

وفي سياق ذلك، فيخوض فالفيردي مباراته رقم 200 في الدوري الإسباني، حيث لعب 24 مباراة بقميص نادي ديبورتيفو لاكورونيا، ولعب 176 مباراة بقميص ريال مدريد.

ويعتبر صاحب الـ 26 عامًا هو اللاعب صاحب الرقم الـ13 الذي يصل إلى هذا الرقم ويحقق نجاحًا كبيرًا في مسيرته.

يذكر أن ريال مدريد يخوض مباراته ضد مايوركا وهو متقدما عليه بهدف نظيف أحرزه لاعبه رودريجو في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول.

