نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتقدم على مايوركا بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التقدم على نادي ريال مايوركا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد مباراته ضد مايوركا على ملعب ايبيروامريكانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ريال مدريد يتقدم على مايوركا بهدف نظيف

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في افتتاح الفريقين مشوارهما بالليجا الإسبانية.

نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الشوط الأول

وتقدم ريال مدريد على حساب نظيره نادي مايوركا بهدف دون رد في منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.

وافتتح رودريجو نجم الملكي أولى أهداف اللقاء ببراعة في شباك مايوركا في الدقيقة الثامنة عشر وبتمريرة قوية من فينسيوس جونيور استقبلها في الشباك مباشرة.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد مايوركا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى:- كورتوا

‏الدفاع:- ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفخال

الوسط:- بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي - رودريجو

الهجوم:-‏ فينيسيوس - كيليان مبابي