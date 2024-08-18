نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايو فاليكانو يتخطى عقبة سوسيداد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق رايو فاليكانو، مسيرته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز مثير 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في المرحلة الأولى للمسابقة.

وعلى ملعب أنويتا، افتتح خورخي دي فروتوس، التسجيل لمصلحة سوسيداد في الدقيقة 67، قبل أن يضيف زميله سيرجيو كاميلو، الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وتكفل مارتن زوبيميندي بإحراز هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وحصل رايو فاليكانو على أول 3 نقاط في مسيرته بالدوري الإسباني هذا الموسم، فيما بقي ريال سوسيداد بلا نقاط.

