نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف العادة لـ موريكي.. مايوركا يدرك التعادل أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مايوركا في تسجيل هدف التعادل في شباك نظيره نادي ريال مدريد الذي يستضيفه على ملعبه مساء اليوم في الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، هدف تعادل ريال مايوركا مع مدريد في افتتاح الفريقين مشوارهما بالليجا الإسبانية.

مايوركا يدرك التعادل أمام ريال مدريد

واستطاع فيدات موريكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مايوركا في تعديل كفة الفريقين بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة.

في حين جاء هدف تقدم ريال مدريد على حساب نظيره نادي مايوركا بأقدام رودريجو نجم الريال في الدقيقة الثامنة عشر وبتمريرة قوية من فينسيوس جونيور.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد مايوركا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى:- كورتوا

‏الدفاع:- ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفخال

الوسط:- بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي - رودريجو

الهجوم:-‏ فينيسيوس - كيليان مبابي