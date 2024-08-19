نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز: لم أطلب تعاقد الزمالك مع أحمد ياسر ريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة طلبه التعاقد مع أحمد ياسر ريان.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية:" في بعض الأحيان نقول كلمة واحدة بعدها يتم اختلاق القصص، وعندما أقول أن هذا اللاعب يؤدي بشكل جيد لهذا لا يعني أنني اريده أن يلعب معي في الزمالك وهذا ما حدث".

وعن اختيار الصفقات الجديدة قال جوزيه جوميز:" لا أستطيع أن نقول إن صلاحية اختيار الصفقات سواء للمدير الفني أو الإدارات الرياضية أمر نهائي، وما حدث خلال الفترات الأخيرة من صداقات بين المدربين أو مجالس الإدارات والوكلاء أمر سيء، وبالنسبة لي لا يهمني اسم اللاعب، ولكن أن يكون مناسبا ومفيدا للفريق".

واختتم:" من الممكن أن أقول نحتاج ضم مبابي للزمالك ولكن النادي لا يقدر على ذلك، وهنا علينا أن نعيش حقيقة الامرغوان يكون اختيار الصفقات بما يناسب احتياجات النادي الفنية وقدراته المادية، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك توافق بين المدير الفني والإدارة الرياضية في اختيار الصفقات".