نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق توتنهام هوتسيير ضيفا ثقيلا على حساب فريق ليستر سيتي، اليوم الاثنين 19 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تذاع تلك المباراة بين فريقي توتنهام هوتسبير وليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تذاع جميع مباريات البريميرليج عبر قنوات بين سبورتس بشكل حصري.

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

خط الوسط: بيرجفالي - بابا سار - ماديسون.

خط الهجوم: سون - كولوسوفسكي - جونسون.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: هيرمانسن.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - فيسترجارد - فويس - جاستن.

خط الوسط: نديدي - وينكس - مكأتير.

خط الهجوم: بوبي ريد -مافيديدي - إسحاقو.