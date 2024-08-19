نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الجاري، مواجهة نارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد مع نظيره فريق فياريال، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد فياريال، عند الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد فياريال

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا