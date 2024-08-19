نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة جوميز للحياة بعد غيبوبة 30 دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج أنجيل غوميز لاعب وسط ليل من المستشفى بعد تعرضه لإصابة غيبته عن الوعي خلال مباراة فريقه أمام ستاد رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت الماضي.

عودة جوميز للحياة بعد غيبوبة 30 دقيقة

وتوقفت المباراة بسبب إصابة غوميز (23 عامًا) وعلاجه في الملعب لأكثر من 30 دقيقة بعد اصطدامه مع أمادو كوني لاعب وسط رانس في الدقيقة 11.



وتم نقل لاعب مانشستر يونايتد السابق خارج الملعب على محفة بينما هتف مشجعو الناديين باسمه.

وطُرد كوني بعد هذه الحادثة بينما فاز ليل بالمباراة 2-0.

وقال غوميز في مقطع فيديو نشره على حسابه في تطبيق إنستغرام "أنا بخير، لقد عدت إلى المنزل. لقد حظيت برعاية طبية رائعة وأشعر أنني بحالة جيدة. أود أن أشكر جميع أفراد الطاقم الطبي في النادي والمستشفى الذين اعتنوا بي.

"هذا التصادم المجنون ومثل هذه الأشياء تحدث في كرة القدم. لكن الأهم هو أنني بخير. لقد‭ ‬حصدنا ثلاث نقاط".

وشكر غوميز أيضًا جماهير الناديين على دعمهم "الكبير".