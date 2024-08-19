نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 لاعبين على أعتاب الرحيل عن برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإسباني أتيو موريتو أن الأولوية الحالية لبرشلونة هي تسهيل خروج كليمان لينجليت وميكايل فاي وفيتور روكي خلال الميركاتو.

وأضاف:" الهدف هو تقليل فاتورة الأجور وتقليص حجم الفريق قدر الإمكان لهانسي فليك قبل العودة مجددا للسوق من أجل التوقيعات الجديدة".

يذكر أن برشلونة حقق فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب مضيفه فالنسيا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025.