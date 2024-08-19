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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب دورًا محوريًا في تحديد مستقبل مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، والذي تزايدت التكهنات حول رحيله عن النادي مؤخرًا.

رونالدو يحدد مستقبل كاسترو مع النصر

وأشارت مصادر عديدة في الساعات الماضية إلى أن إدارة النصر تفكر جديًا في إقالة كاسترو، بعد الخسارة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كاسترو يحظى بدعم كامل من رونالدو، الذي يرفض فكرة رحيله ويدعو لاستمراره في قيادة الفريق رغم الهزيمة الكبيرة أمام الهلال.

وتشير التقارير إلى أن رونالدو كان قد طلب في وقت سابق استمرار كاسترو مع النصر، رغم ارتباط المدرب بالرحيل عقب نهاية الموسم الماضي.

يُذكر أن النصر فشل في الموسم الماضي في تحقيق أي من الألقاب المحلية أو القارية، بينما تمكن الهلال من التتويج بالثلاثية المحلية، التي تشمل الدوري والسوبر والكأس.