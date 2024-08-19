عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم بعد مواجهة مايوركا

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أحمد جودة - القاهرة - شنّ ريال مدريد هجومًا على التحكيم عبر قناته الرسمية، عقب تعادله مع ريال مايوركا 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم الأحد.

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم بعد مواجهة مايوركا

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، انتقدت قناة ريال مدريد حكم المباراة، سوتو جرادو، بسبب ما وصفته بقرارات تحكيمية غير منصفة، حيث اعتبرت القناة أن الفريق تعرض لظلم واضح.

أشارت القناة إلى أنه كان ينبغي احتساب ركلتي جزاء لصالح ريال مدريد، الأولى عندما انطلق كيليان مبابي من منتصف الملعب وتعرض للإعاقة من قبل مافيو داخل منطقة جزاء مايوركا، حيث اعتبرت القناة أن التدخل كان يستحق ركلة جزاء.

كما انتقدت القناة عدم طرد مافيو، مشيرة إلى أنه لم يهتم بالكرة بل أمسك بمبابي بوضوح، مما يثير الاستغراب من عدم احتساب أي قرار من قبل الحكم.

وفي لقطة أخرى، اعتبرت قناة ريال مدريد أن الظهير الأيمن مافيو كان يستحق عقوبة أكثر من البطاقة الصفراء التي نالها بعد تدخل عنيف على فينيسيوس بالقرب من خط التماس.

وفي الشوط الثاني، وبعد تنفيذ كرة ثابتة، وصلت الكرة إلى بيلينجهام الذي مررها إلى منطقة الجزاء، حيث تعرض إيدير ميليتاو لجذب من قميصه من قبل فاليانت، لكن الحكم سوتو جرادو لم يشر إلى أي مخالفة، على الرغم من أن القناة اعتبرت أن هذا كان يستحق ركلة جزاء.

هاجمت قناة ريال مدريد أيضًا شركة ميديا برو، المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني، مشيرة إلى أنه كان من غير المقبول عدم عرض إعادة واضحة لركلة الجزاء المحتملة ضد ميليتاو. واتهمت القناة الشركة والحكام بالتقصير، معتبرة أن هذا يعود إلى انتماء الفريق المتضرر إلى ريال مدريد.

واختتمت القناة بالتأكيد على أن المخالفات التي كانت يجب أن تُحتسب لم تُعطَ حقها، وأن هذا التفاوت في المعاملة يعكس تحيزًا غير مبرر.

