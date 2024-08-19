نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي السابق يفتح النار على حكم مباراة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر تياجو سيلفا، نجم تشيلسي السابق، من حكم المباراة أنتوني تايلور، الذي أدار اللقاء بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تياجو سيلفا يسخر من حكم مباراة تشيلسي والسيتي

شهدت المباراة جدلًا واسعًا بعد أن طالب تشيلسي بركلة جزاء، إثر لمس الكرة ليد كوفاسيتش، نجم مانشستر سيتي، داخل منطقة الجزاء. ومع ذلك، اعتبر الحكم تايلور أن ذراع كوفاسيتش كانت في وضع طبيعي، مما دفعه لرفض طلب تشيلسي.

عبر سيلفا عن استيائه من قرار تايلور عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر تعليقا يتضمن اسم "أنتونييييييييييي" مرفقًا برموز تعبيرية تبكي وتضحك، بالإضافة إلى رمز تعبيري لعينين ويد تلوح.

كان سيلفا قد أنهى مسيرته مع تشيلسي هذا الصيف بعد أربع سنوات، وانتقل إلى فلومينينسي مجانًا.

تجدر الإشارة إلى أن سيلفا يحمل توجهًا سلبيًا خاصًا تجاه أنتوني تايلور، منذ مباراة قبل عامين، حيث رفض تايلور إلغاء هدف التعادل الذي سجله توتنهام في مرمى تشيلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع، رغم سحب كريستيان روميرو لشعر مارك كوكوريلا قبل تسجيل الهدف