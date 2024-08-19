برشلونة يقترب من بيع " المنبوذ "

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي برشلونة من إبرام صفقة بيع بارزة لأحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انفراجة منتظرة.. برشلونة على أعتاب بيع روكي

وفقًا لشبكة "ريليفو"، بات المهاجم البرازيلي فيتور روكي على وشك مغادرة برشلونة هذا الصيف للانتقال إلى سبورتينج لشبونة.

وأكدت الشبكة أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في هذا الشأن، حيث منح روكي الضوء الأخضر للانتقال إلى لشبونة، بينما سافر ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، إلى البرتغال لإتمام الصفقة.

وأوضحت الشبكة أن المفاوضات واجهت بعض الصعوبات بسبب الراتب المرتفع لروكي، ولكن سبورتينج لشبونة لم يتراجع وبحث عن صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وأضافت أن قيمة الصفقة ستتجاوز 30 مليون يورو، تشمل الرسوم الثابتة والمكافآت، حيث سيتلقى برشلونة 20 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى مكافآت إضافية.

كما كشفت "ريليفو" أن إيفرتون وبورنموث أبديا اهتمامهما بصفقة روكي في الأسابيع الأخيرة، لكن اللاعب يفضل الانضمام إلى سبورتينج لشبونة.

يترقب برشلونة أيضًا بيع أحد لاعبيه غير المرغوب فيهم لاستكمال تسجيل لاعبيه الجدد وتعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط إضافي.