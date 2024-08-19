أول تعليق من مبابي بعد تعثر ريال مدريد أمام مايوركا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على التعادل الذي سقط فيه الملكي يوم أمس الأحد أمام فريق نادي مايوركا، في افتتاحية مباريات الجولة الأولى من الليجا.

أول تعليق من مبابي بعد تعثر الريال أمام مايوركا

ونشر مبابي صورة له من المواجهة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستقرام وكتب عليها: "ليست نتيجة جيدة.. رؤوسنا للأعلى ونركز بالفعل على المباراة التالية.. يحيا مدريد".

وكان الريال قد فشل في الفوز على مايوركا رغم تسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي رودريجو في الدقيقة الثالثة عشر قبل أن يتعادل أصحاب الأرض برأسية مايوركا موريكي في الدقيقة الثالثة والخمسين وهي التي استقرت في شباك البلجيكي تيبوا كورتوا.

يُذكر أن مبابي سبق وأن توج بالسوبر الأوروبي مع الريال بعد الفوز على اتالانتا الايطالي بنتيجة 2-0 وهي أولى بطولاته مع الملكي بعد أن انضم له في صفقة انتقال حر يوليو الماضي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.