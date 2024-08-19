نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مبابي وبيلينجهام على تعادل الريال أمام مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي ​كيليان مبابي​ المنضم حديثا إلى ​ريال مدريد​ الإسباني على تعادل فريقه أمام مايوركا في افتتاح مباريات الفريق في ​الدوري الإسباني​.

وفشل مبابي في تسجيل اول اهدافه مع ريال مدريد حيث منع دفاع وحارس مرمى مايوركا النجم الفرنسي من تسجيل الأهداف.

وكتب مبابي ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع " انستجرام ": "ليست نتيجة جيدة، نرفع رؤوسنا ونركز على المباراة التالية. هلا مدريد ".

كذلك زميله بيلينغهام علق ايضا على صفحته الرسمية عبر موقع " انستغرام" على النتيجة قائلا " هو ماراثون وليس سباقًا قصيرًا ".