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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن إستضافة مدينة العلمين الجديدة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تنظمها مصر بمشاركة الأهلي والزمالك وذلك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل.

المتحدة للرياضة تعلن إقامة قرعة كأس العالم للأندية في كرة اليد الأربعاء في العلمين



ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولو الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد بالإضافة إلي ممثلين الاتحاد الدولي لكرة اليد.



و يشارك من مصر فى هذه النسخة فريقا الأهلى والزمالك بجانب كبار الأندية الأوروبية في مقدمتهم برشلونة وماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري وجاء التصنيف الأندية كالتالي:

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.

وشهد التوقيع دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.