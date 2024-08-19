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رسميا.. بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى

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أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. بابا فاسيليو مديراً فنياً للاتحاد السكندرى

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور  أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى و محمد أحمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة والكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.


ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على التعاقد مع " فاسيليو " لقيادة فريق الكرة في الموسم الجديد  2024-2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة.


و سوف يتم الأعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإدارى والطبي  عقب أستقرار المدير الفني عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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