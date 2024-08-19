نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قطر القطري يعلن ضم أحمد عبدالقادر من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي قطر القطري، اليوم الإثنين، ضم أحمد عبدالقادر جناح الأهلي ليصبح لاعبًا جديدًا بصفوفه في الموسم الجديد 2024-25.

أحمد عبدالقادر لاعبًا في قطر القطري ويرتدي رقم 9

ينتقل أحمد عبدالقادر إلى صفوف قطر القطري، على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد.

وقدم نادي قطر، لاعبه الجديد أحمد عبدالقادر للجمهور في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر النادي القطري.

ومن المقرر أن يرتدي أحمد عبدالقادر، القميص رقم 9 مع نادي قطر القطري في الموسم الجديد.

ووافق النادي الأهلي، على انتقال أحمد عبدالقادر إلى صفوف قطر القطري بنظام الإعارة، خاصةً في ظل قلة مشاركاته مع المدرب السويسري مارسيل كولر.