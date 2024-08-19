نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى تصريحات أحمد عبدالقادر بعد انتقاله إلى قطر القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي قطر القطري لاعبه المعار من الأهلي المصري أحمد عبدالقادر لوسائل الإعلام عقب الإعلان رسميا عن إنضمام اللاعب مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي قطر بالدوحة.

نادي قطر يقدم عبدالقادر خلال مؤتمر صحفي بالدوحة

أعرب في بداية المؤتمر الصحفي، أحمد عبدالقادر عن سعادته بالتواجد في قطر وأنه سيحاول جاهدا للعمل على التكيف مع الأجواء المناخية في دولة قطر خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالقادر أنه قادم من نادي كبير مثل النادي الأهلي وأنه سعى للخروج للاحتراف عن طريق الإعارة إلى نادي قطر من أجل العودة لأجواء المنافسة خاصة مع الابتعاد عن المشاركة بشكل منتظم في الفترة الماضية مع الأهلي.

وأضاف أنه تابع مباراتين لفريق قطر هذا الموسم ومباراة الموسم الماضي وأنه سيبدأ بمتابعة مباريات الفريق المنافس من أجل الاستعداد لمباراة الشمال المقبلة بدوري نجوم أريدُ.

وخلال المؤتمر وجه المستشار حسام أبوالعلا مسئول رابطة جماهير الأهلي كلمة حملت مشاعر الحب والمساندة للاعب من جانب عشاق وجماهير الأهلي الذي أكد على دعمها للاعب خلال مسيرته في قطر مع ناديه الجديد.