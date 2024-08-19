نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف حقيقة الانسحاب من صفقة بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف التعاقد مع التونسي محمد بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مصدر: الأهلي متمسك بضم بن رمضان

قال المصدر إن النادي الأهلي متمسك بالحصول على خدمات اللاعب الدولي التونسي هذا الصيف ويأمل في التوصل إلى اتفاق مع النادي المجري.

وأضاف المصدر إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن، ولم يتم الانسحاب من الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يفاوض عددًا من اللاعبين الآخرين تحسبًا لعدم إتمام صفقة بن رمضان.