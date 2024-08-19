نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس الملك السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين " كأس الملك" النسخة الحالية.
مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين
وجاءت مواجهات دور الـ32 في كأس الملك كالتالي:
يوم 22 سبتمبر
الأخدود ضد العربي، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القادسية ضد العروبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الوحدة ضد الفيصلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- يوم 23 سبتمبر
الفيحاء ضد الباطن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الحزم ضد النصر في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الطائي ضد الخليج، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الاتفاق ضد العدالة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الأهلي ضد الجندل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- يوم 24 سبتمبر
البكيرية ضد الهلال، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الجبلين ضد الفتح، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الاتحاد ضد العين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الخلود ضد الشباب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- يوم 25 سبتمبر
النجمة ضد ضمك، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
أبها ضد التعاون في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
جدة ضد الرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الصفا ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.