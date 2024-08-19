نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف السيناريو الأقرب لمصير أحمد القندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مصير الدولي الجزائري أحمد القندوسي في الموسم المقبل.

القندوسي يقترب من الاستمرار مع سيراميكا

لعب القندوسي معارًا في الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا بعدما رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استمراره ضمن صفوف الفريق الأحمر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن أحمد القندوسي اقترب من الاستمرار في صفوف نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر بأن هذا الأمر سيتم حسمه خلال الأسبوع المقبل والأقرب هو تجديد إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا.