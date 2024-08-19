نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران استشفائي خاص للاعبي الزمالك داخل صالة الجيمانيزيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا واستشفائيًا خاصًا للاعبين الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة الأخيرة بشكل أساسي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

جهاز الزمالك يضع برنامجًا تأهيليًا للاعبين

خاضت هذه المجموعة، العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، بجانب مران استشفائي داخل صالة الجيمانيزيوم.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران، وفقًا للبرنامج التدريبي المخصص لهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.