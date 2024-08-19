نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة عقد جواو فيليكس مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عقد البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، مع نادي تشيلسي الإنجليزي الفترة المقبلة.

جواو فيليكس يعود إلى تشيلسي

ارتبط فيليكس بالرحيل عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد الفترة القادمة وسط حصوله على عدد من العروض المختلفة من أندية أوروبا من أجل التعاقد معه.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية مساء اليوم، فإن نادي تشيلسي هو أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات فيليكس الفترة القادمة من الدوري الإسباني.

وأكدت التقارير أن تشيلسي توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن الحصول على خدمات فيليكس في الفترة القادمة بشكل دائم.

كما شددت التقارير على أن عقد فيليكس سيكون لمدة 6 سنوات مع خيار لسنة أخرى، في ظل اقتناع البلوز بخدماته ورؤية إدارة الفريق أنه من يناسب هذا المكان.