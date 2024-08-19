نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يرد على شائعات "الميركاتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، على ضرورة تحري الدقة حول أخبار تعاقدات الفريق خلال هذه الفترة.

غزل المحلة يشدد على تحري الدقة حول أخبار التعاقدات

جاء في بيان غزل المحلة: “يأتي ذلك خاصة بعد استغلال البعض لاسم غزل المحلة في الترويج للاعبين لم يتواصل معهم النادي مطلقًا”.

وتابع: “كما أن نشر بعض الترشيحات أدى لتعطل وفشل في مسار المفاوضات مع الأندية واللاعبين”.

وأكد مجلس الإدارة على أن أي تعاقد يتم بشكل رسمي سيتم الإعلان عنه عبر المركز الإعلامي للنادي فقط، وأن أي خبر منشور خارج القنوات الرسمية للنادي عاري تمامًا عن الصحة.