نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب توتنهام ينتقل إلى ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ليستر سيتي في الحصول علي خدمات الإنجليزي أوليفر سكيب لاعب وسط توتنهام هوتسبير، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الإنجليزي سكيب علي عقود انضمامه إلي ليستر حتى يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال سكيب إلى صفوف ليستر سيتي بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلي 5 ملايين جنيه إسترليني امتيازات.

ليستر سيتي يتعاقد مع الإنجليزي أوليفر سكيب

وأجرى أوليفر سكيب البالغ من العمر 23 عامًا، حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي، بعد الانضمام إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال اللاعب الإنجليزي: "أنا متحمس للغاية للتوقيع مع ليستر سيتي، إنه نادٍ يتمتع بتاريخ كبير، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في الآونة الأخيرة، عليك فقط أن تنظر إلى المرافق هنا أيضًا؛ كل شيء لديه ما يكفي من الإعداد لنادٍ كبير".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية لمقابلة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وأنا متأكد من أننا سنتمتع بعلاقة جيدة، وهي العلاقة التي يمكننا أن نستمر فيها طوال السنوات القادمة".