السكة الحديد يتعاقد مع كريم يكن نجم حرس الحدود وزد السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد سيد عيسى، التعاقد مع كريم يكن نجم حرس الحدود وزد السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

كريم يكن يوقع عقد انتقاله إلى السكة الحديد

وقع كريم يكن على عقود انتقاله إلى السكة الحديد، لمدة موسم في صفقة انتقال حر.

وصرح رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد سيد عيسى، الفريق يسير بخطى ثابتة خلال معسكر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

وقال عيسى خلال تصريحاته، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، يدعم الفريق الأول بشكل كبير، بالإضافة لكافة جماهير الداعمة.

وأضاف، هناك تعاون بين المنظومة للوصول للهدف المنشود وهو التواجد في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأكمل، أن المدير الفني للفريق رضا شحاته، اجتماع مع رئيس قطاع الكرة في وجود الراعي الرسمي للفريق لتلبية كافة طلباته من اللاعبين.

وأوضح مدير الكرة سيد عيسى، أن الفريق استطاع خلال الفترة الماضية التعاقد مع حجاج عويس ثم أحمد شديد قناوي. بالإضافة لصفقات من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد المهندس محمد حسين رئيس نادي السكة الحديد، بالصفقات التي أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة بداية من أحمد شديد قناوي، ولتحقيق كل مطالب المدير الفني رضا شحاتة.

وتحدث المهندس عرفة مزيرق الراعي الرسمي، عن تحديات فريق السكة الحديد خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الموسم المقبل سيكون موسم الصعود والتواجد في الدوري الممتاز.