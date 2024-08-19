نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مختار مختار بعد توليه لجنة التخطيط بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إن تواجده في بيتي هو النادي الأهلي سيمنحنه دافعغ لتقديم الأفضل.

واضاف خلال تصريحاته مع الإعلامي مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي سبب في معرفة الناس باسم مختار مختار، ولجنة التخطيط مسؤولة فقط على كرة القدم".

وتابع:" هناك اجتماع الأسبوع المقبل مع محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات، وقطاع الناشئين سيكون له دور مهم في النادي الأهلي في الفترة المقبلة والأولوية دائما لأبناء النادي".

وواصل": نبحث دائما عن تحقيق البطولات والأهلي لا يعرف غير تحقيق الألقاب والنادي وراءه جمهور غفير حاجة مرعبة وجماهير الأهلي لا تتهاون في تحقيق الألقاب".

وواصل:" نعمل على تحقيق الألقاب وتلبية رغبات الجمهور، وسياسة النادي هو الأساس الذي نعمل عليه وأنا من مدرسة الأهلي ولكن نبحث عن افضل اللاعبين الزين يستطيعوا تلبية طموحات الأحمر".

واختتم:" أنا ومحمد رمضان وزكريا ناصف في لجنة التخطيط واتمنى ان يحالفنا التوفيق ونسعد الجماهير".