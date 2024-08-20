عبدالجليل: لا بد من فرض عقوبات ضد الأهلي بعد الانسحاب من الكأس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك حالة استياء شديدة داخل جميع الأندية في ظل عدم وجود جداول منتظمة، حتى في مسابقات الناشئين والشباب، مبديًا غضبه الشديد من عدم وجود جدول مُعلن لبطولات الجمهورية.

وقال عبدالجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "نريد معرفة الرابطة المحترفة التي ستدير مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل، يجب تعيين رابطة بشكل سريع من أجل وضع تصور كامل للمسابقة الجديدة، ويجب تحديد شكل الدوري لأن هناك اندية بدأت فترات الاعداد خصوصا الفرق الصاعدة".

وأضاف:" من المفترض فرض عقوبات ضد الأهلي بعد مشاركته في كأس مصر وخوض لقاء الالومنيوم ثم الانسحاب من البطولة، قبل لقاء فاركو، لو كان اعتذر عن عدم اللعب من بداية البطولة كان قرار أفضل بالنسبة لمسئولي النادي".

وأكمل: "لا بد من إقامة الدوري الموسم القادم بشكل مضغوط حال اللعب بنظام الدور الأول والثاني بشكله الطبيعي، من أجل إنهاء الكارثة التي نعيشها في الكرة المصرية".