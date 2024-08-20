نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع نادي أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فياريال بنتيجة 2-2 في اللقاء جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب "لا سيراميكا" في أولى جولات الليجا.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

افتتح أرنوت دانجوما أول أهداف اللقاء لصالح فياريال في الدقيقة 18، بعد تمريرة طولية من الحارس كوندي إلى زميله دانجوما الذي راوغ المدافع بشكل رائع ثم سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وتعادل ماركوس لورنتي لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20، بعد تمريرة من أنطوان جريزمان إلى لورنتي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز كوكي ميروديو بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح فياريال في الدقيقة 39، بعد عرضية من أليكس باينا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بكوكي وسكنت الشباك.

وسجل ألكسندر سورلوث الهدف الثاني والتعادل لصالح الروخي بلانكوس في الدقيقة 5+45، بعد عرضية من باريوس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سورلوث برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من تحت يدي الحارس كوندي وسكنت الشباك في منتصف المرمى.