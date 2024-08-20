نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. الشناوي يكشف أسباب أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير في مباراة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحارس منتخب مصر الأول، عن أسباب الأزمة الأخيرة مع جماهير الأهلي، في مواجهة سموحة بالدوري المصري الممتاز.

ورفض لاعبي الأهلي بعد المباراة، الاحتفال مع جماهير الفريق بسبب بعض الهتافات المسيئة لبعض لاعب الفريق والإدارة.

الشناوي يعلق على أزمته مع الجماهير عقب مباراة سموحة

وتحدث الشناوي مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" بحب جمهور الأهلي جدًا، وتقدر دائما مشقة الذهاب إلى المباراة من جميع المحافظات كلهم فوق راسي وأعظم جمهور".

وتابع:" كانت مباراة البطولة فوجئنا بجمهور اسكندرية، يرفض تشجيع أي لاعب، ثم يشجع المدرب وخالد الجوادي والاتنين لهم كامل الاحترام ولكن مبتشجعش اللاعيبة ليه؟".

وواصل:" بتشتم اللاعيبة ليه؟ هل تعلم ظرف هذا اللاعب الذي تم سبه، والدته كانت في المستشفى وقتها".

وأختتم:" بعض اللاعبين أبلغتني أنهم لن يحتفلوا مع الجماهير بسبب ذلك، اللاعيبة قالت مش هنروح للجمهور عشان شتموا اللاعيبة".