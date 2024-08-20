نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي: إيهاب جلال وضع نواة للفريق وهناك إجماع على بقاؤه وتحملنا انتقادات كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن مجلسه تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الإسماعيلي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "تحملنا انتقادات كبيرة جدًا وتقبلناها، والجمهور كان يبحث عن نقطة، والمجلس كان يبحث عن وضع نواة للفريق للمواسم المقبلة".

وأكمل:" سعينا إلى إبعاد الأخبار السلبية عن النادي الإسماعيلي التي كونت صورة ذهنية سلبية وسيئة لدى الجميع، ولكن الأمر تغير الآن، وكان هناك لاعبين يرفضون اللعب لصالح الإسماعيلي ويفضلون أندية أقل جماهيريا وماديا يسبب تلك الصورة، ولكن الآن خلال المباريات هناك لاعبون يبدون رغبتهم في اللعب لصالح الإسماعيلي وارتداء قميص الدراويش".

وأكد رئيس الإسماعيلي أنه تم سداد مستحقات اللاعبين عن المواسم السابقة، وهناك لاعبين تم سداد مستحقاتهم عن الموسم الأخير بنسبة 100 % وأخرن بنسبة 75 % وآخرون بنسبة 68 %، وبالنسبة ىلاعبون خارج القائمة حصلوا على مبالغ أقل، ولكن المجلس لن يتجنى على أي لاعب أو يمتنع عن سداد مستحقاتهم كاملة.

يذكر إن نصر أبو الحسن فاز برئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التي أقيمت 19 أغسطس 2023 بعد منافسة قوية، خلفا للجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي.

وأنهى فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال الموسم الجاري، في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 12 مباراة، فيما نال الهزيمة خلال 15 مباراة، وسجل مهاجمو الإسماعيلي 33 هدف، فيما استقبلت شباكه 43 هدفًا.

نصر أبو الحسن: ايهاب جلال مستمر مع الإسماعيلي

كشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، عن موقف إيهاب جلال المدير الفني للفريق من الاستمرار في القيادة الفنية الموسم المقبل، قائلا:" ايهاب جلال مستمر في النادي الاسماعيلي، وهناك إجماع من مجلس الإدارة علي استمرار ايهاب جلال وجهازه في الموسم القادم".

وأوضح:" إيهاب جلال وضع نواه للفريق في المواسم القادمة وبالفعل بدأنا في التواصل مع بعض الصفقات وهناك لاعبين بالفعل تم التعاقد معاهم".

واختتم رئيس الإسماعيلي:" مع الصفقات الجديدة والعناصر الباقية من الفريق سيكون المستوي أفضل بكثير، ولن تحدث العقبات التي حدثت في المواسم الماضية".