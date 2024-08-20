نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الملك: بن شرقي إضافة كبيرة للزمالك وزيزو نصف قوة الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أشرف بن شرقي سيكون إضافة جيدة لنادي الزمالك في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم مستويات جيدة في الإمارات وقطر ولم يتراجع مستواه كما يتردد من البعض، وساهم في أهداف وانتصارات لفريق الجزيرة الإماراتي ثم الريان القطري.

وقال عبدالملك عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "بنشرقي قدم مستوى طيب مع الزمالك ودائمًا يكون له دور كبير في الفريق، ووجوده قبل لقاء السوبر الإفريقي يمثل إضافة كبيرة للفريق، وفي المباريات الأخيرة بين القطبين كانت القوة متكافئة بين الفريقين داخل الملعب".

وأضاف: "لا بد أن يكون للأندية في الموسم المقبل دورا في تصعيد الناشئين، على الاقل يكون الناشئ رقم 3 في المركز، من اجل امكانية الاعتماد عليه حال الحاجة إليه والاستفادة منه".

وواصل: "من الطبيعي أن يحافظ نادي الزمالك على زيزو كواحد من أبرز لاعبيه، وهو يعتبر نصف قوة الفريق الأبيض، ويجب الإبقاء عليه من أجل المنافسة على الألقاب.. ولا بد من تجديد عقده بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "الزمالك يعمل على إنهاء 5 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري، مع بقاء زيزو للتفكير في الألقاب الموسم المقبل، وأوباما رحل بشكل رسمي إلى بيراميدز منذ عشرة أيام وسوف يخسره الفريق لأنه يمتلك خبرات افريقية ويجيد اللعب في أكثر من مركز كان من الأفضل الإبقاء عليه لأنه لاعب متعدد المراكز".

واختتم: "نتمنى أن تمر أزمة فتوح خلال المرحلة المقبلة، وربنا يرحم المتوفي ويصبر أهله، الموضوع نفسيا مؤذي للاعب بكل تأكيد، والموضوع صعب جدا بالنسبة له".