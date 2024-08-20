موعد مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في دور ال16 من كأس مصر والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسمه الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

تنطلق صافرة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في تمام التاسعة مساء الأربعاء المقبل، على استاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد أون تايم سبورتس 1.

وجدير بالذكر أن الزمالك كان قد حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد تخطي عقبة نظيره بروكسي الناشط في دوري المحترفين، بالفوز عليه بنتيجة 5-2.