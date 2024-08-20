نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق نجم الأهلي على انتقال بن شرقي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن عودة أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك ستكون إضافة كبيرة للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنها صفقة جيدة وأتمنى أن يقدم 70% من مستواه السابق، بعدما خاض تجارب احترافية في الإمارات وقطر بعد الرحيل عن الدوري المصري.

وقال عبدالجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "بن شرقي سوف يُكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك، وسيكون له دور في السوبر الإفريقي بكل تأكيد".

وأضاف: "هناك لاعبين جيدين في الأهلي، ولكن أبرز اللاعبين الشباب كان محمد عبدالله الجناح الأيسر، ولا بد أن يكون هناك سياسة خاصة لإدارة النادي في ملف قطاع الناشئين، أو الاتجاه بصفة مستمرة نحو شراء اللاعبين، أي مدير فني يكون ينفذ سياسة النادي".

وواصل: "بيع زيزو بمبالغ مالية كبيرة سيحل أزمات نادي الزمالك، في ظل كثرة الديون والمستحقات المالية المتأخرة، الأهلي قام ببيع عبدالمنعم وخرج ديانج وعبدالقادر على سبيل الاعارة وهو يمتلك الأموال".

وأكمل: "حال انضمام بن شرقي للزمالك سيكون قوام الفريق قد اتضح بشكل كبير في ظل ضم بعض اللاعبين الآخرين".

وأتم: "اتمنى ان تنتهي قضية أحمد فتوح وسوف تكون درس وعبرة له طوال العمر، وربنا يصبر أهل المتوفي".