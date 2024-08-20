نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2024-2025، وتعد أبرزهم مباراة ليل الفرنسي ضد سلافيا براج.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

دينامو زغرب ضد كارباج اغدام - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 3HD.

بودو جليمت ضد سرفينا زفيزدا - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 2HD.

ليل ضد سلافيا براج - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 1HD.

ويعد فريق ريال مدريد هو صاحب لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

