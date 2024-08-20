نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطور جديد بشأن انتقال محمد علي بن رمضان لـ لأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت بعض التطورات الجديدة الخاصة بانتقال الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرنكفاروسي المجري لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تطور جديد بشأن انتقال بن رمضان للأهلي

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن النادي الأهلي سبق وأن عقد جلسة مع مسوؤلي النادي المجري يوم أمس الاثنين للتفاوض حول ضم اللاعب التونسي.

وشهدت الجلسة التي حدثت بالفيديو وجود مرونة نسبية من جانب إدارة فرنكفاروسي لتقليل المطالب المادية عن ثلاثة ملايين يورو لحسم الصفقة."

وباتت الآن الكرة في ملعب النادي الأهلي حيث تمتلك الادارة الوقت الكافي لاقناع اللاعب وناديه بإبرام الصفقة قبل عشرة أيام على غلق باب القيد الافريقي".

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القادمة التفاوض على عرض تقسيط المبلغ على قسطين على الرغم من أن النادي المجري تمسك بالحصول على المبلغ كاش.