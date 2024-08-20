نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق بلد الوليد، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد، في الجولة الثانية المقبلة من بطولة الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

