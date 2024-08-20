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أحمد جودة - القاهرة - وضع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لنادي الهلال السعودي، فريقه في موقف حرج قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، وذلك بسبب رغبته في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الهلال يضع الزعيم في ورطة طاحنة

عبد الحميد يسعى لتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، وسط اهتمام كبير من أندية كبرى، يأتي في مقدمتها نادي روما الإيطالي. ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن روما بات قريبًا من إتمام صفقة انتقال عبد الحميد، خصوصًا أن اللاعب لم يبد رغبة في تجديد عقده مع الهلال.

هذه التطورات تضع الهلال في موقف صعب، حيث يواجه النادي احتمالية فقدان أحد أبرز لاعبيه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في يونيو 2025. ويعتمد الفريق بشكل كبير على عبد الحميد، خاصة في ظل عدم توافر بدائل محلية تتمتع بنفس كفاءته، حيث يتواجد في الجهة اليمنى كل من حمد اليامي ومحمد البريك، لكنهما لا يتمتعان بنفس مستوى الأداء الذي يقدمه عبد الحميد.

رحيل عبد الحميد سيضع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس أمام تحدٍ كبير، إما بالاعتماد على الخيارات المحلية المتاحة أو البحث عن ظهير أجنبي لتعويض هذا النقص قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن سعود عبد الحميد لا يزال مرتبطًا بعقد مع الهلال يمتد حتى صيف 2025، مما يعني أنه سيصبح حرًا في التفاوض مع أندية أخرى بدءًا من يناير المقبل.