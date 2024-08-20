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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس في ضم لاعب من ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية.

صخرة ميلان يوافق على الانتقال ليوفنتوس

وأفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" اليوم الثلاثاء، أن المدافع بيير كالولو من ميلان قد وافق على الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، بعد أن قضى عدة أيام في دراسة العرض.

وأضافت الشبكة: "كالولو أصبح لاعبًا ليوفنتوس بعد تفكير مطول، حيث أعطى موافقته النهائية للانتقال إلى الفريق. سيخوض التجربة على سبيل الإعارة."

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن الصفقة تشمل إعارة كالولو إلى يوفنتوس مقابل مبلغ يتراوح بين 3 و4 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 14 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات.

كما سيتم تضمين بند في عقد الإعارة يمنح ميلان حق الحصول على 10% من أي عملية بيع مستقبلية، في حال قرر يوفنتوس شراء عقد كالولو بشكل نهائي في صيف 2025.