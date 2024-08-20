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أحمد جودة - القاهرة - اعترف صامويل مبانجولا، نجم يوفنتوس الصاعد، بأنه شعر وكأن تسجيله هدفًا في أول ظهور له مع الفريق كان حلمًا.

صامويل مبانجولا: اعتقدت أن ما حدث كان حلمًا

حقق يوفنتوس انتصارًا كبيرًا على كومو في افتتاح الموسم الجديد بنتيجة 3-0، بفضل تألق مبانجولا الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وفي تصريحاته لشبكة "فوتبول إيطاليا"، قال مبانجولا: "كان شعورًا لا يوصف، لقد كانت هذه المرة الأولى لي في الدوري الإيطالي والأولى مع الفريق الأول في مباراة رسمية. أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "عندما سجلت هدفي الأول، شعرت وكأنه حلم. وعندما سمعت الجماهير تهتف باسمي، كان ذلك أمرًا لا يُصدق".

من جانبه، علّق مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط يوفنتوس، بعد المباراة قائلًا: "المدرب طالبنا بإشعال حماس الجماهير. نحن بحاجة إلى تقديم أداء قوي على أرض الملعب والعمل بجد، بعيدًا عن الكلام".

واختتم لوكاتيلي حديثه قائلًا: "أهنئ صامويل على أدائه الرائع، لقد استغل الفرصة بشكل مثالي. إنه فقط في بداية مشواره، ولديه كل ما يلزم للاستمرار في التطور. عليه أن يواصل العمل بجد".