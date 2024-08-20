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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر أحد نجوم المنتخب الفرنسي، الذي حقق فضية أولمبياد باريس 2024 مؤخرًا، تحركًا من باريس سان جيرمان لضمه إلى صفوفه.

نجم ليون ينتظر إشارة سان جيرمان ويتجاهل عروض البريميرليج

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، لم ينضم رايان شرقي، نجم أولمبيك ليون، إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء إجازته، واكتفى بالتدرب مع مجموعة من اللاعبين المستبعدين، بمن فيهم المدافع الكرواتي المخضرم ديان لوفرين، تمهيدًا لعرضهم للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي كريستال بالاس وفولهام أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع شرقي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند. ومع ذلك، لا يبدو أن اللاعب يميل للعب في الدوري الإنجليزي، حيث ينتظر خطوة من باريس سان جيرمان لضمه، بعد أن تردد سابقًا أن النادي الباريسي قد قدم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لشرائه في بداية الصيف.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد أتم صفقات خلال الصيف الجاري، شملت ماتفي سافونوف، جواو نيفيز، ويليان باتشو، وأخيرًا ديزيريه دوي.