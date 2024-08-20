نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي على تشكيلة فريقه في أولى مبارياته بدوري روشن السعودي، أمام ضيفه الرائد.

ويتصدر تلك التشكيلة الأسطورية البرتغالية كرستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر

رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

وجاء التشكيل المتوقع للنصر أمام الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: تيليس - لابورتا - لاجامي - الغنام

خط الوسط: أوتافيو - عبد الله الخيبري

وأمامهم: عبد الرحمن غريب - تاليسكا - ساديو ماني

وفي الهجوم: رونالدو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النصر والرائد، بعد غد الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت في جمهورية مصر العربية، على أن تقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر شاشة قناة SSC Sports HD1 التابعة لمجموعة قنوات SSC السعودية الناقلة الحصرية لمباريات دوري روشن السعودي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.