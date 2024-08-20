نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي: النادي كان عليه مديونية 2 مليون دولار.. وهناك لاعبين تتهرب من اللعب للدراويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، عن الأزمات التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة، وعن رغبة النادي في بيع عدد من اللاعبين بسبب حل الأزمة المالية.

أبو الحسن يكشف قيمة مديونية نادي الإسماعيلي

وأكد أبو الحسن في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:" الإسماعيلي كان عليه مديونية وصلت إلى ما يزيد عن 2 مليون دولار وهو ما صعب من موقف الإسماعيلي هذا الموسم".

وأضاف:" الإسماعيلي كان هدفه عدم الهبوط والبقاء في الدوري وعدم الوجود في نهاية جدول الترتيب".

وأشار أبو الحسن: "المركز الخامس مثل المراكز المتأخرة لأننا بذلك بعيدين عن المربع الذهبي، ونهدف في الوقت الحالي لبناء جيل جديد وقوي في الموسم المقبل، من خلال وضع نظام يطبق على الجميع للحفاظ على استقرار النادي إداريا.

واستكمل أبو الحسن: "نحاول التخلص من الخلل الموجود في كل جوانب النادي الإسماعيلي سواء ماليا وإداريا، ونهدف في الوقت الحالي لإنقاذ النادي بجانب وضع نواة لفريق قوي قادر على العودة للمنافسة الموسم الجديد والابتعاد عن الأزمات التي طاردت النادي على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح: "حاولنا تقليل الجدل عن الإسماعيلي والحديث دائما عن وجود أزمات داخله ومن ثم حاولنا تصحيح هذه الصورة، واستمرار إيهاب جلال قرار مجلس إدارة بالإجماع".

ثم استردك أبو الحسن:" كان هناك لاعبين تتهرب من اللعب في الإسماعيلي بسبب الأزمات، والنادي كان طارد للاعبين ولكن حاولنا تغيير هذه الصورة بعد التعامل بشكل جيد مع الأمور المالية وتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة".

وتابع:" إيهاب جلال مستمر في منصبه كمدرب لفريق الإسماعيلي وهناك صفقات تم التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بجانب اللاعبين الأساسيين في الفريق الحالي".

وأضاف أبو الحسن: "سنحل أزمة القيد قريبا وقادرين على التعامل مع هذا الملف، وتخلصنا من 8 قضايا ولدينا 4 قضايا نسعي للتخلص منها حاليا من أجل حل أزمة القيد، وأنهينا أزمة فخر الدين بن يوسف ونعمل على حسم الملفات المتبقية، ونعيد هيكلة الفريق الفنية والمالية وكل هذه الملفات في قيد الدراسة في الوقت الحالي ومسألة بيع بعض اللاعبين أمر وارد ويحدث في كل أندية العالم".

وأضاف أبو الحسن: "من المتوقع أن نعرض لاعب للبيع من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير لبناء فريق قوي، ووافقنا على رحيل عبد الرحمن مجدي إلى أهلي بني غازي الليبي ولكن تم التراجع عن الصفقة بسبب تغيير الأجهزة الفنية في النادي الليبي وقمنا بإعادة الفلوس".

واختتم: "لم نتلقى دعم جنيه واحد من المحافظة أو وزارة الشباب والرياضة كما كان يحدث مع المجالس السابقة ولكن بدأنا استغلال المحلات الموجودة في أسفل مدرجات الدرجة الثالثة ورفعنا قيمة الإيجار وحصلنا على مبالغ ساعدت في التعامل مع الأزمة المالية بجانب المباريات الودية التي خاضها فريق الكرة في الخارج فضلا عن البحث عن موارد مالية أخرى وأيضا مستحقات الشركة الراعية فضلا عن مستحقات بيع إياد العسقلاني وياو أنور".

