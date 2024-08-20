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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، عن خيبة أمله لتعادل فريقه (1-1) مع مضيفه ليستر سيتي مساء الإثنين، بالمرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوستيكوجلو: إهدار فرص التهديف سمح لليستر بالعودة

وفرض توتنهام سيطرته على معظم فترات المباراة، التي أقيمت بملعب كينج باور، لا سيما بعدما تقدم بهدف حمل توقيع بيدرو بورو في الدقيقة (29)، غير أن النجم المخضرم جيمي فاردي منح التعادل لليستر، العائد مجددا للعب في الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة استحواذ توتنهام على الكرة بنسبة 71%، وقام لاعبوه بـ600 تمريرة و15 تسديدة بينها 7 تسديدات ما بين القائمين والعارضة، غير أن الفريق اللندني لم يتمكن من إيجاد اللمسة الأخيرة، أو طريقة أخرى لتجاوز دفاع ليستر سيتي المتكتل.

وقال بوستيكوجلو عقب المباراة "النتيجة هي أهم شيء وهذا هو الأمر المخيب للآمال. لقد لعبنا بشكل جيد بما فيه الكفاية، وسيطرنا على الشوط الأول، وكنا نهدر الفرص أمام المرمى ونفس الشيء بالشوط الثاني".

وأضاف مدرب توتنهام: "بدأنا بشكل جيد حقًا، وحصلنا على بعض الفرص الرائعة، ولم نستغلها ثم نسمح دائمًا للمنافس بالعودة إلى المباراة، وقد سجلوا ثم فقدنا طريقنا لمدة 15 أو 20 دقيقة".

وشدد في تصريحاته التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لتوتنهام "لقد بدا الأمر مرهقا بعض الشيء ولكن مرة أخرى أنهينا المباراة بقوة ولكن دون ذلك الثلث الأمامي الحاسم".

وأوضح بوستيكوجلو "لا شك أن الأداء كان يستحق أن نتقدم بأكثر من هدف. مرة أخرى، إذا لم تستغل تلك الفرص، فأنت تسمح للمنافس بدخول المباراة. إنه أمر محبط بالفعل".

وأتم بوستيكوجلو تصريحاته قائلا "لقد أنهينا المباراة بقوة لكننا افتقرنا إلى بعض الحدة في الثلث الأمامي وبالنسبة لنا من المهم حقا أن نحاول معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن؛ لأنه ينبغي عليك أن تعكس هيمنتك على النتيجة".

ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه إيفرتون، السبت المقبل، في المرحلة الثانية للمسابقة.