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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعد فشل صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز.

وقال لويس ميجيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يدرس التعاقد مع فيدريكو كييزا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

برشلونة يدرس التعاقد مع نجم يوفنتوس

ولا يمانع البيانكونيري من رحيل كييزا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما قرر تياجو موتا مدرب اليوفي عدم الاعتماد على اللاعب.

وأضاف سانز:"كييزا تم عرضه على برشلونة وهو خيار قابل للتطبيق، كما أن برشلونة يدرس خيار الإيطالي كتوقيع بنهاية الميركاتو".

وأختتم قائلًا:" في حال عدم تحقيق الأهداف ذات الأولوية لدي برشلونة في الميركاتو، فأن سيتم التوجه لحسم صفقة التعاقد مع كييزا في الحال إذا كان متاحًا وقتها".

