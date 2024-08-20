نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. مبابي يهدد باستبعاد باريس من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة طاحنة مفادها وجود تصعيد من جانب اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الأسباني ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان.

مبابي يصعد ضد باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة لو موند الفرنسية أن مبابي قرر احالة الشكوى الخاصة به ضد باريس سان جيرمان للجنة القانونية التابعة لليويفا وكذلك اللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن مبابي لم يحصل على جملة من المبالغ المالية الخاصة به والمكافأت المستحقة التي تُقدر بنحو 55 مليون يورو.

وسبق وأن قام محامي مبابي بإخطار إدارة النادي الفرنسي بضرورة إنهاء ذلك الموضوع في شهر يوليو الماضي وهو ما لم يحدث.

وأكملت لو موند تقريرها بأن اللجنة القانونية الخاصة بالرابطة الفرنسية تتمتع بسلطة تأديبية ومن شأنها قادرة على فرض حظر على انتقالات باريس في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة لمبابي.

وأنهت أن الاندية التي تشارك في مسابقات اليويفا يجب عليها ان تقدم الدلائل الخاصة بأنها لا تعاني من متأخرات في دفع الرواتب قبل 28 فبراير وهو الذي يسبق الحصول على الترخيص.

لذلك قد يتم سحب ترخيص باريس الخاص بالمشاركة في البطولات الأوروبية للموسم الجاري 2024-2025 في حالة عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بترخيص الأندية والجدوى المالية.